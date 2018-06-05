Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и России пройдет 18 июня

МИНСК, 5 июн – РИА Новости. Сессия Парламентского собрания Союза Белоруссии и РФ пройдет 18 июня в белорусском Бресте, будут обсуждаться вопросы сближения законодательств двух стран, сообщили во вторник в пресс-службе Парламентского собрания.

"Восемнадцатого июня 2018 года в городе Бресте… пройдут мероприятия 54-й сессии Парламентского собрания. К участию в работе приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства и постоянных наблюдателей при Парламентском собрании", — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что впервые на сессии будут присутствовать члены Молодежной палаты Парламентского собрания, решение о создании которой было принято в ходе предыдущей сессии в декабре 2017 года в Брянске. Тогда главной темой для обсуждения стало обеспечение равных прав граждан в Союзном государстве.

"Участники заседания рассмотрят вопрос о сближении законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации в области обеспечения равных условий субъектам хозяйствования и ход работы по реализации основных направлений формирования и функционирования единого научно-технологического пространства Союзного государства", — рассказали в пресс-службе.

Кроме того, ожидается, что депутаты и члены Молодежной палаты обсудят основные задачи и приоритетные направления совместной деятельности, направленной на укрепление дружбы и взаимопонимания молодежи двух стран, вопросы взаимодействия в области регулирования ее прав и законных интересов.