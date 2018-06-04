Фестиваль культур в Гродно завершился гуляниями на Августовском канале

ГРОДНО, 4 июн — РИА Новости, Карина Ивашко. Финальный день XII Республиканского фестиваля национальных культур в Белоруссии завершился праздничными гуляниями на знаменитом Августовском канале; с достопримечательностями и самобытной культурой Гродненского района, наряду с участниками и гостями смотра, познакомились и российские журналисты.

На Августовский канал в районе шлюза Домбровка, в 30 километрах от Гродно, в третий день фестиваля привезли его лучшие номера — квинтэссенцию сотни выступлений.

"Мы решили чуть-чуть продлить очарование фестиваля. Двух дней — с таким количеством участников и мероприятий — нам уже мало. И вот впервые возникла идея вывезти фестиваль на природу. Если в Гродно это было на подворьях, то здесь мы собрали артистов на одной сцене. Национальные площадки тоже представлены, но в более лаконичном варианте. Зато тут устроили игры народов мира, забавные и зрелищные конкурсы — посмотрите, какой ажиотаж вызвали куриные бега, хороводы, ручейки, катание на кораблике… Вместе с тем нам хотелось показать уникальные места Гродненского района: сам Августовский канал и то, что находится по пути к нему", — рассказала РИА Новости организатор фестиваля со стороны местного облисполкома Софья Мелешко.

Дворцово-парковый ансамбль Воловичей в деревне Святск, музей писанки в городском поселении Сопоцкине, форты Гродненской крепости 1887-1915 годов постройки, старинные церкви и костелы — организаторы постарались показать гостям всю палитру местных достопримечательностей.

В музее писанки, который рассказывает об уникальной черно-белой росписи пасхальных яиц, характерной именно для Гродненского района, можно было не только узнать об истории этой традиции, секретах изготовления краски и орнаментах, передающихся из поколения в поколение, но и самому попробовать расписать яйцо растопленным пчелиным воском.

© РИА Новости / Карина Ивашко Пасхальные яйца, расписанные в уникальной технике гродненских мастеров. Музей писанки в Сопоцкине © РИА Новости / Карина Ивашко Пасхальные яйца, расписанные в уникальной технике гродненских мастеров. Музей писанки в Сопоцкине

Наконец, сам Августовский канал интересен не только как уникальное гидротехническое сооружение и памятник истории и культуры XIX века, но и как значимый международный туристический объект.

"Августовский канал был построен в 1825-1837 годах из политических и экономических соображений. Так Царство Польское, входившее тогда в состав Российской империи, пыталось обойти запретительные таможенные пошлины для польских и литовских товаров, которые в одностороннем порядке ввела Пруссия. Общая длина канала составляет 101 километр, 22 из них проходят по Беларуси. На нем 18 шлюзов, три из них — наши. Шлюз Домбровка уникален тем, что и до Польши, и до Литвы отсюда всего шесть километров. Благодаря тому, что у нас действует безвизовый режим для 77 стран, поляки и литовцы к нам на велосипедах приезжают или на байдарках по каналу сплавляются, просто погулять едут", — рассказала экскурсовод музея истории Августовского канала, расположенного в бывшем доме его смотрителя.

Там же, на территории бассейна Августовского канала находятся форты Гродненской крепости и 68-го Гродненского укрепрайона времен Первой и Второй мировых войн — свидетели трагических событий тех лет.

"Фестиваль национальных культур, вышедший в этом году за пределы Гродно, позволил показать гостям несколько больше. И нам было очень важно, чтобы наши объекты истории и культуры увидели российские журналисты, приглашенные на фестиваль. Мы надеемся, что вы расскажете не только о празднике культур, о красотах этих мест, но и о памятниках нашей общей истории: Августовском канале, о фортах, возведенных накануне двух страшных войн, о памятнике жертвам фашизма "Скорбящая мать", который установлен на месте массовых расстрелов и сожжений в 1941-1943 годах. Всё важно: и общая память, и общая радость, и взаимный интерес друг к другу", — поделилась с РИА Новости начальник департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного комитета Союзного государства Маргарита Левченко.