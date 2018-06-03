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Союзное государство

На фестивале в Гродно представили национальные подворья

12:0203.06.2018
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© РИА Новости / Карина ИвашкоНа фестивале в Гродно представили национальные подворьяНа фестивале в Гродно представили национальные подворья
© РИА Новости / Карина Ивашко

ГРОДНО, 3 июн — РИА Новости, Карина Ивашко. Белорусский город Гродно в минувшую субботу превратился в большую праздничную ярмарку; свои этнические подворья жителям и гостям города представили участники XII Республиканского фестиваля национальных культур.
Размах народных гуляний, охвативших Гродно, превзошел ожидания. С утра и до позднего вечера город пел и плясал, посетители фестиваля изумлялись многообразию и обилию талантов. Белорусское, грузинское, молдавское, еврейское, казахское — 19 этноплощадок и более тридцати национальных культур представлено на этом празднике. В каждом подворье не только пели и танцевали, но и угощали блюдами национальной кухни, приобщали к традиционным забавам, знакомили с бытом и древними ремеслами.

© РИА Новости / Карина ИвашкоБелорусское подворье на фестивале в Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Белорусское подворье на фестивале в Гродно

"Это праздник не только для Гродно — для всей Беларуси, для всех наших гостей. Лучшего символа единения народов, чем этот фестиваль, не найти. Посмотреть хочется всё! И сколько сил будет, столько подворий и обойдем. Всё интересно! На площади Ленина на белорусов смотрели — у них огромное подворье, потом с греками сиртаки потанцевали, греческим салатом угощались. Пришли к казахам — их песни послушали. Обязательно пойдем к армянам, украинцам, евреям, русским… Честно говоря, во мне столько кровей намешано, что я сам в какой-то степени символ единения культур", — поделился с РИА Новости один из гостей фестиваля из города Могилева.

Одним из самых больших подворий фестиваля традиционно остается русское. Десятки народных коллективов — от мала до велика — нон-стоп выступали для многочисленных зрителей в течение всей субботы.

"Российское подворье — самое большое на фестивале после белорусского, потому что граждане России составляют, пожалуй, самую большую в стране иностранную диаспору. Хотя называть нас иностранцами не совсем верно, поскольку россияне и белорусы — братья, у нас общие корни и история общая. Для того чтобы попасть в Гродно на фестиваль, все российские коллективы Республики Беларусь — я говорю о наших соотечественниках, проживающих в стране, прошли весьма жесткий отбор, и сюда приехали лучшие из лучших", — рассказал РИА Новости генеральный консул российского консульства в Бресте Игорь Конякин.

© РИА Новости / Карина ИвашкоРусское подворье на фестивале в Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Русское подворье на фестивале в Гродно

По его словам, в Белоруссии проживает около 120 тысяч россиян.

"Точной цифры нет, поскольку у нас безвизовый режим — мы можем 90 дней находиться в стране вообще без регистрации. Многие россияне приезжают сюда регулярно: у некоторых здесь дачи, а кто-то просто любит тут отдыхать. А вообще, в наших посольствах и консульствах мы стараемся не делить людей на россиян и белорусов. И белорусу мы так же готовы помочь в сложном вопросе, как и россиянину. Мы все выходцы из одного государства. Посмотрите, сколько у нас зрителей — русская культура всегда была интересна другим национальностям. И мы рады показать гостям и участникам фестиваля самые достойные наши коллективы", — сказал генконсул.

К концу дня определились и победители фестиваля. В их число вошла и представительница российской диаспоры: солистка русского народного хора имени Никитиной из Минска Октябрина Сулим признана лучшей в номинации "Вокальный жанр". Награды вручались также в разделах "Хореографическое искусство" и "Театральный жанр". Кроме того, среди призов 12-го фестиваля появилась новинка — Кубок дружбы. Его обладателем стал юный вокалист из Гомеля Раффаэле Пападиа, который, к слову, два года назад очаровал жюри российского проекта "Голос".

© РИА Новости / Карина ИвашкоАрмянское подворье на фестивале в Гродно
© РИА Новости / Карина Ивашко
Армянское подворье на фестивале в Гродно

Ну а Гран-при смотра жюри присудило казахскому подворью — за целостный и гармоничный рассказ о своей культуре. В этом году наградой победителям стала хрустальная стела, увенчанная цветиком-семицветиком — символом фестиваля и многочисленных народностей Белоруссии.

На этом фестиваль не закончился. В воскресенье он переместился на Августовский канал. Это еще одно новшество смотра. Организаторы решили, что после двух насыщенных дней в Гродно хорошо бы всем окунуться в иную атмосферу, поэтому все танцы, игры и забавы в прощальный день Республиканского фестиваля национальных культур пройдут на природе.

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