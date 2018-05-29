Лавров призвал стороны утвердить дату заседания Совета Союзного государства

МИНСК, 29 мая — РИА Новости. Россия и Белоруссия пока еще должны подтвердить дату и повестку дня заседания Высшего государственного совета Союзного государства, которое намечено на июнь, заявил во вторник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

"Передаю самые теплые приветы и наилучшие пожелания от (президента РФ) Владимира Путина. Вы совсем недавно с ним общались в рамках Высшего евразийского экономического совета. Сегодня в ходе очень подробных и доверительных переговоров с (главой МИД Белоруссии — ред.) Владимиром Макеем мы обсуждали прежде всего подготовку к Высшему госсовету (Союзного государства России и Белоруссии). У нас пока нет препятствий, которые бы заставляли менять подход к этому мероприятию, но, конечно, те, кто непосредственно отвечает за это мероприятие, должны еще подтвердить дату и повестку дня", — сказал Лавров.

Глава МИД РФ отметил важность того обстоятельства, что на утверждение на предстоящей встрече Высшего совета выносится "очень серьезный стратегический документ приоритетных направлений и дальнейших задач развития Союзного государства до 2022 года включительно".

"Рассмотрели мы сегодня и целый ряд других вопросов нашего взаимодействия, обсудили подготовку к очередной коллегии МИД двух стран, которая состоится осенью. Будем стараться продолжать выполнять те решения, которые принимаются на встречах Высшего госсовета и в ходе двусторонних визитов", — сказал Лавров

"По вопросам, которые вас интересуют, готов высказать самые доверительные оценки", — резюмировал он.

Лавров во вторник находится с рабочим визитом в Минске. Ранее в Минске сообщили о подготовке заседания Высшего государственного совета Союзного государства России и Белоруссии, которое намечено на июнь.