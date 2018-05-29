Макей рассказал о последовательном развитии отношений России и Белоруссии

МИНСК, 29 мая – РИА Новости. Минск и Москва развивают политический диалог поступательно и последовательно, заявил во вторник министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на встрече с российским коллегой Сергеем Лавровым.

Лавров находится в Белоруссии с рабочим визитом. Главы внешнеполитических ведомств РФ и Белоруссии подпишут в Минске соглашение о взаимном признании виз на период крупных спортивных мероприятий — Чемпионата мира по футболу-2018 и Европейских игр-2019. Официальное название документа — межправительственное соглашение о некоторых вопросах, связанных с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на международные спортивные мероприятия.

"Наш политический диалог развивается поступательно и последовательно… Сегодня мы подпишем соглашение, которое пополнит нормативную правовую базу наших отношений", — сказал Макей.

По его мнению, визит Лаврова важен для обсуждения текущего состояния отношений в двустороннем формате, а также вопросов взаимодействия на международных площадках. Макей добавил, что планы, намеченные министерствами двух стран, выполняются.

Ранее российский МИД сообщил, что повестка дня переговоров Лаврова и Макея включает в себя широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия. Особое внимание, в частности, будет уделено проблематике обеспечения равных прав граждан России и Белоруссии, а также формированию единого миграционного пространства и расширению договорно-правовой базы. Кроме того, стороны обменяются мнениями по развитию сотрудничества в рамках Союзного государства, ЕАЭС, ОДКБ и СНГ, координации усилий в ООН, ОБСЕ и других международных форматах.

Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. Ранее Минск предложил Москве два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска болельщиков в Россию на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу. Один из этих вариантов, усеченный, но включающий положения основного соглашения, и подписан главами МИД двух стран. Предполагается, что документ вступит в силу с 1 июня и прекратит действовать по окончании II Евроигр.