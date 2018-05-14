В Белоруссии назвали сроки подписания соглашения о визах с Россией

МИНСК, 14 мая – РИА Новости. Минск и Москва намерены в конце мая подписать соглашение о взаимном признании виз на время Чемпионата мира по футболу 2018 и II Европейских игр, его проект почти готов, сообщил РИА Новости в понедельник начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

"Все в высокой степени готовности, стороны проводят внутригосударственные процедуры. Проект почти готов. Речь идет об усеченном варианте спортивного соглашения на два спортивных мероприятия – Чемпионат мира по футболу и II Европейские игры", — сказал Бегун.

Он также уточнил, что пропуск на спортивные мероприятия будет осуществляться по карте болельщика.

"Первого июня, предполагается, оно (соглашение – ред.) вступит в силу. Подписание будет в конце мая", — сообщил представитель МВД республики.

Белоруссия и РФ работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. Ранее Бегун сообщил РИА Новости, что Белоруссия предлагает два альтернативных варианта временных соглашений для обеспечения пропуска в РФ на ЧМ-2018 через территорию республики, если разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз не успеет вступить в силу. Один из этих вариантов, усеченный, но включающий положения основного соглашения, и планируется подписать в конце мая.

Чемпионат мира по футболу впервые пройдет в 11 городах России с 14 июня по 15 июля 2018 года. II Европейские игры пройдут в Белоруссии с 21 по 30 июня 2019 года.