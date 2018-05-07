Союзнические отношения с Белоруссией сохранятся, заявил посол РФ в Минске

МИНСК, 7 мая – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Александр Суриков уверен, что Москва сохранит курс на союзнические отношения с Минском и после смены правительства в РФ.

В понедельник избранный президент Владимир Путин вступил в должность. После инаугурации нынешний кабинет министров слагает свои полномочия перед главой государства.

"У меня нет сомнений, что Россия сохранит курс на союзнические и братские отношения с Республикой Беларусь", — сказал Суриков в понедельник в Минске журналистам.

Он отметил, что внешнеполитический курс определяет президент, а он уже ранее высказался по этому поводу.

В 1997 году Россия и Белоруссия создали Союзное государство — интеграционный проект, направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств.