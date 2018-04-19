Рапота: выставка вологодского кружева может украсить "Славянский базар"

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Выставка знаменитого вологодского кружева поможет украсить День Союзного государства на "Славянском базаре в Витебске", который состоится 12 июля, сообщил журналистам государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота.

По его словам, Постоянный комитет Союзного государства намерен предложить не только провести выставку кружева, но и организовать мастер-класс для желающих обучиться этому ремеслу у мастериц вологодского кружевоплетения.

"Сейчас мы проговаривали как раз возможность привлечения вологодских кружевниц для того, чтобы они продемонстрировали свое искусство. Это древнее и совершенно уникальное искусство. Может быть, мы украсим "Славянский базар" их участием", — сказал Рапота журналистам в рамках экспертно-медийного тура "Дача "Чайка" художника Витольда Белыницкого-Бирули"в Тверской области.

Организаторами тура выступили Постоянный комитет Союзного государства и международное информационное агентство "Россия сегодня".

Фестиваль "Славянский базар в Витебске" проводится ежегодно при поддержке Союзного государства. В концертной программе традиционно принимают участие артисты российской и белорусской эстрады, известные актеры и деятели искусства. Кроме того, в рамках фестиваля проводятся Международный конкурс исполнителей эстрадной песни и Международный детский музыкальный конкурс. XXVII Международный фестиваль искусств "Славянский базар" пройдет с 12 по 16 июля в Витебске. В рамках фестиваля состоятся концерты известного рэп-исполнителя Тимати и группы "Мумий Тролль", а в юмористической программе примут участие Михаил Галустян и Александр Ревва. Кроме того, впервые будет организована цирковая программа с участием цирка братьев Запашных и цирка-шапито Николая Челнокова "Клоунариум".