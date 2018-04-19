Парк возле дачи художника Бялиницкого-Бирули в Верхневолжье благоустроят

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Парк возле знаменитой дачи "Чайка" художника Витольда Бялыницкого-Бирули, расположенной в Тверской области, будет благоустроен, сообщила РИА Новости председатель комитета по делам культуры Тверской области Ирина Репина.

В 1912 году живописец приобрел участок земли в Тверской губернии на берегу озера Удомля и построил там по собственному проекту дачу "Чайка". Именно в этих местах часто работал Исаак Левитан, написавший здесь свою знаменитую картину "Над вечным покоем". На даче бывали многие художники — Константин Коровин, Алексей Степанов, Абрам Архипов, гостили знаменитые артисты — Федор Шаляпин, Ольга Книппер-Чехова.

"В свое время правительство Тверской области инициировало восстановление дачи "Чайка", поскольку здание очень обветшало и в 2013 году началась его реконструкция, из областного бюджета было выделено три миллиона рублей на проектные работы, на реставрацию — 27,5 миллионов рублей", — сказала Репина.

По ее словам, планируется сделать более комфортабельными дороги, план по реконструкции трассы до Удомли включен в проект по благоустройству территории усадьбы, чтобы туристы смогли активнее посещать этот объект культурного наследия.

В эти апрельские дни на даче "Чайка" в рамках экспертно-медийного тура побывали белорусские и российские журналисты. Организаторами мероприятия выступили Постоянный комитет Союзного государства и МИА "Россия сегодня". В рамках тура состоялся круглый стол по теме: "Белыницкий-Бируля — общий культурно-исторический феномен двух народов", в котором приняли участие государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор Национального художественного музея Беларуси Владимир Прокопцов, белорусские и российские музейные работники, представители правительства Тверской области.