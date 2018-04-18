Музейщики России и Белоруссии соберутся в усадьбе Репина "Здравнево"

УДОМЛЯ (Тверская область), 18 апр — РИА Новости. Представители российских и белорусских музеев примут участие в международном круглом столе музейного сообщества в рамках Союзного государства в дни празднования Дня СГ и 30-летия со дня открытия музея-усадьбы известного живописца Ильи Репина "Здравнево", сообщил журналистам госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Рапота в числе почетных гостей принимает участие в экспертно-медийном туре, посвященном творчеству народного художника РСФСР, академика живописи Витольда Бялыницкого-Бирули.

"Мы как раз сегодня с Владимиром Ивановичем Прокопцовым (генеральный директор Национального художественного музея республики Беларусь — прим. ред.) обсуждали возможный сценарий нашей встречи в "Здравнево" и содержательной ее части. Мы там соберем представителей музейного сообщества, которые работают с историческими документами, художников и сделаем круглый стол заинтересованных людей, которым есть что сказать друг другу", — сказал Рапота.

Музей-усадьба Ильи Репина "Здравнево" расположена в 15 километрах от Витебска. Она создана в 1988 году, сейчас является филиалом Витебского областного краеведческого музея. Комплекс состоит из восстановленного главного усадебного дома, дома управляющего со служебными помещениями и выставочным залом.

В пресс-службе Союзного государства РИА Новости пояснили, что для участия в международном круглом столе приедут директора центральных музеев обеих стран, а также региональных музеев, в числе которых Ярославский, Брянский. Там будут обсуждаться перспективы совместного сотрудничества в рамках работы Союзного государства.

"Это будет площадка регионального сотрудничества. Они будут не просто дискутировать о том, как сделать музеи лучше и более современными, но и как обмениваться выставками, сделать интересные совместные экспозиции", — сказал представитель пресс-службы.