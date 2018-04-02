МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поприветствовал всех, кто празднует в понедельник День единения народов России и Белоруссии, и отметил, что одними из главных совместных задач являются формирование единого правового пространства, а также сближение систем образования.

Сообщение размещено на сайте Кремля. "Сердечно поздравляю вас с Днем единения народов России и Беларуси — замечательным праздником, который символизирует неразрывные узы братской дружбы, духовной и культурной близости, связывающие народы наших стран", — говорится в сообщении.

Путин отметил, что созданное более 20 лет назад Союзное государство "остается примером наиболее тесной интеграции на постсоветском пространстве". По его словам, в рамках союзного строительства Россия и Белоруссия смогли качественно повысить уровень двустороннего сотрудничества на всех направлениях.

Кроме того, налажена тесная координация усилий в сферах внешней политики, обороны и национальной безопасности, реализуются масштабные совместные проекты в инфраструктурной, энергетической, научно-технической, гуманитарной и других областях, заявил российский лидер.

"Высокими темпами развиваются межрегиональные связи, диалог по парламентской линии, контакты между деловыми и академическими кругами, а также общественными организациями двух стран. В числе приоритетных задач — формирование единого правового пространства, сближение систем образования, совершенствование механизмов торгово-экономических обменов", — сказал Путин.

Президент РФ убежден, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание плодотворного российско-белорусского сотрудничества и интеграционного взаимодействия.