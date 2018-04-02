МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что Белоруссия и Россия могут принять балансы взаимных поставок продовольствия на текущий год во втором квартале.

Ранее Минсельхозпрод Белоруссии предлагал в марте провести совместную коллегию двух аграрных ведомств, на которой, в частности, планировалось рассмотреть вопрос о балансах поставок продовольствия в Союзном государстве в 2018 году. Как ожидается, объемы поставок будут сохранены на уровне предыдущего года.

"Сейчас обещали, вроде согласовали… в начале второго квартала будет принят этот баланс", — сказал Рапота журналистам в понедельник в Минске.

Он пояснил, что Белоруссия и Россия ежегодно составляют балансы спроса и предложения взаимных поставок основных видов сельхозпродукции.

Вместе с тем Рапота раскритиковал действия отраслевых ведомств за несвоевременное принятие таких балансов. "В прошлом году приняли (балансы на 2017 год — ред.) в конце года… Значит, год работали вне какого-то правового поля. Я несколько раз ставил вопрос: давайте мы балансы (на будущий год – ред.) будем принимать лучше вообще накануне нового года или в начале. Но пока сломить эту тенденцию не можем", — сказал госсекретарь.

По его словам, нужно заранее определяться по объемам поставок. "Если это будет принято, не возникнет этих споров (по поставкам белорусского продовольствия в РФ – ред.)", — сказал Рапота. Он подчеркнул, что эти балансы можно утверждать дистанционно, в рабочем порядке.

Россельхознадзор ранее неоднократно вводил ограничения на поставки продукции с отдельных белорусских предприятий по разным причинам, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля. Кроме того, российское ведомство заявляет, что с территории Белоруссии в РФ продолжает поступать продукция, которая в России попадает под запрет.