Рапота: даты проведения ВГС и союзного Совмина еще не определены

МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Даты проведения заседания Высшего государственного совета Союзного государства (СГ), а также заседания союзного Совмина пока не определены, заявил в понедельник в Минске госсекретарь СГ Григорий Рапота.

"Дата Высшего госсовета пока не определена. Повестка у нас сформирована, часть вопросов мы решаем, не дожидаясь заседания", — сказал Рапота на пресс-конференции.

Он отметил, что дата проведения заседания ВГС не определена по объективным причинам. "Выборы в РФ, занявшие все внимание нашего политического руководства… Сейчас будет инаугурация, назначение нового правительства — это те объективные обстоятельства, которые учитываются. Но, я знаю, диалог на этот счет между руководителями наших государств ведется, поэтому будет определен и срок проведения Высшего госсовета", — добавил госсекретарь.

По его словам, что то же самое касается и вопроса определения даты заседания союзного Совмина. "Мы уже запросили руководителей наших правительств, чтобы они определились с датой Совмина. Повестка дня тоже сверстана", — сказал Рапота.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил провести ВГС Союзного государства в Минске после выборов президента РФ. Они прошли 18 марта.