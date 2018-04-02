Премьер Белоруссии рассчитывает на развитие отношений с Россией

МИНСК, 2 апр – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков направил председателю правительства России Дмитрию Медведеву поздравительную телеграмму по случаю Дня единения народов Белоруссии и России, сообщается в понедельник на сайте правительства республики.

"Союзное государство является ярким примером долгосрочного двустороннего партнерства и фундаментом интеграционных процессов на евразийском пространстве", — приводится на сайте текст поздравления.

По словам Кобякова, "в настоящее время созданы все условия для повышения уровня интеграции путем проведения согласованной структурной политики, укрепления торгово-экономических, социальных и культурных связей".

"Надеюсь, что эффективное взаимодействие правительств двух стран будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-российских отношений", — говорится в поздравлении Кобякова.