Лукашенко назвал Союзное государство примером интеграции для Евразии

МИНСК, 2 апр — РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем единения народов двух стран, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

"Председатель Высшего государственного совета Союзного государства, президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил президента России Владимира Путина с Днем единения народов Беларуси и России", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, Лукашенко отметил, что за годы совместного строительства страны достигли значительных результатов, эффективно решая ключевые задачи двустороннего сотрудничества.

"Сегодня Союзное государство является примером успешной интеграции для всего евразийского пространства", — говорится в поздравлении.

Вместе с тем, как отметил Лукашенко, реалии современности ставят перед государствами новые масштабные цели. "Убежден, что с помощью согласованной стратегии мы сможем осуществить намеченные проекты и продолжим плодотворную работу во имя процветания двух стран", — подчеркнул белорусский президент.

Как отметили в пресс-службе, глава белорусского государства также направил поздравления с Днем единения председателю Совета министров Союзного государства, премьер-министру РФ Дмитрию Медведеву, спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко, спикеру Госдумы Вячеславу Володину, патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, госсекретарю Союзного государства Григорию Рапоте, председателю Центрального комитета Коммунистической партии РФ Геннадию Зюганову.