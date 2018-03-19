Путин и Лукашенко обсудили по телефону график контактов на высшем уровне

МИНСК, 19 мар – РИА Новости. Глава Белоруссии Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин обсудили по телефону график предстоящих контактов на высшем уровне, в том числе заседание Высшего госсовета Союзного государства, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

По информации пресс-службы, в телефонном разговоре Лукашенко лично поздравил российского лидера с убедительной победой на президентских выборах. "Александр Лукашенко подчеркнул, что результаты голосования свидетельствуют о поддержке абсолютным большинством российских граждан курса на укрепление и развитие страны, усиление ее влияния на процессы в международной политике", — говорится в опубликованном сообщении.

Президенты также обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне, перспективы развития сотрудничества в интеграционных форматах.

"В частности, на повестке дня стоит проведение заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Стороны условились, что оно состоится в Минске, сроки мероприятия будут согласованы в рабочем порядке", — отмечается в сообщении.

Главы государств затронули актуальную тематику белорусско-российских отношений, вопросы, которые требуют первоочередного внимания, в том числе по линии Евразийского экономического союза, в органах которого РФ председательствует в 2018 году. Отмечена важность дальнейших последовательных шагов по совершенствованию многосторонней работы в этом интеграционном объединении, в том числе снятия имеющихся барьеров и ограничений.

На выборах президента РФ, которые прошли 18 марта, Путин побеждает со значительным отрывом от других кандидатов, набрав 76,68% после обработки 99,94% протоколов участковых комиссий. Это рекордная в его политической карьере поддержка избирателей.

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