Рапота рассказал о подходах Москвы и Минска к теме союзного строительства

МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что принципиальных расхождений по теме союзного строительства у Минска и Москвы нет.
Рапота подчеркнул, что "если и бывают какие-то проблемы, то они очень часто возникают не на уровне президентов, а на уровне ведомств и субъектов хозяйствования".
По его словам, "это естественный процесс… без этого невозможно". Госсекретарь добавил, что главное в таких ситуациях — найти взаимоприемлемый вариант решения.
"Но мы продолжаем работу над повесткой дня Высшего госсовета… Сегодня подписан бюджет Союзного государства на 2018 год. Тот профицит, который был в прошлом году, мы в этом году уменьшаем вполовину. А в следующем году выходим в дефицит, если будем продолжать такими же темпами работать. Союзные программы будут востребованы и проинвестированы", — сказал он, отметив, что "в течение последних нескольких лет бюджет не выбирался".