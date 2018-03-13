Рапота рассказал о подходах Москвы и Минска к теме союзного строительства

МИНСК, 13 мар — РИА Новости. Государственный секретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота заявил, что принципиальных расхождений по теме союзного строительства у Минска и Москвы нет.

"Принципиальных расхождений нет", — сказал Рапота в понедельник, отвечая в эфире телеканала " Беларусь 1 " на вопрос о наличии расхождений во мнениях у лидеров Белоруссии и России по вопросу союзного строительства.

Рапота подчеркнул, что "если и бывают какие-то проблемы, то они очень часто возникают не на уровне президентов, а на уровне ведомств и субъектов хозяйствования".

По его словам, "это естественный процесс… без этого невозможно". Госсекретарь добавил, что главное в таких ситуациях — найти взаимоприемлемый вариант решения.

Он также выразил уверенность, что политический итог кампании по выборам президента РФ повлияет на Союзное государство в лучшую сторону. "Что касается нашей работы, я не ощущаю каких-то вдруг возникших препятствий, кроме, может быть, того, что если бы не выборы, то решение по дате Высшего госсовета было бы принято сейчас… Теперь подождем выборов… Это с этической точки зрения, избранный президент должен принять решение", — сказал он, заметив, что если бы не назначенные на 18 марта выборы в РФ, заседание могло бы пройти уже в марте.

"Но мы продолжаем работу над повесткой дня Высшего госсовета… Сегодня подписан бюджет Союзного государства на 2018 год. Тот профицит, который был в прошлом году, мы в этом году уменьшаем вполовину. А в следующем году выходим в дефицит, если будем продолжать такими же темпами работать. Союзные программы будут востребованы и проинвестированы", — сказал он, отметив, что "в течение последних нескольких лет бюджет не выбирался".