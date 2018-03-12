Рапота призвал Минск и Москву не тянуть с решением о формуле цены на газ

МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Белоруссии и России не следует затягивать с решением вопроса о формуле цены на российский газ для Минска в 2020-2024 годах, откладывая его на конец будущего года, заявил в понедельник госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Время еще есть, но оно летит быстро. Желательно не доводить это дело до конца 2019 года, когда опять встанет потребность быстрого решения вопроса и поднятия его на уровень президентов. Надеюсь, этого на сей раз не произойдет и о чем-то (Минск и Москва – ред.) договорятся", — сказал Рапота в интервью телеканалу "Беларусь 1".

Он отметил, что ранее стороны согласовали формулу цены на газ в 2018-2019 годах, сейчас на уровне вице-премьеров двух стран ведутся переговоры об условиях поставки газа в Белоруссию в последующие годы до момента создания единого рынка газа.

В феврале заместитель премьер-министра Белоруссии Владимир Семашко сообщил, что Белоруссия и Россия могут возобновить переговоры по цене на газ для Минска в конце марта.

Белоруссия и РФ решили выработать принципы формирования и функционирования единого рынка газа. В Минске сообщали, что до 1 января 2018 года правительства двух стран должны подготовить соответствующие документы для рассмотрения и дальнейшего принятия. Планировалось, что если все будет согласовано, то этот документ в начале 2019 года стороны предложат партнерам по ЕАЭС, и если партнеры не будут готовы, то единый рынок газа будет создаваться на двусторонней основе.

В начале декабря вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что Россия и Белоруссия провели первый раунд переговоров по выработке формулы цены на газ на период с 2020 года, а в апреле может быть найден общий подход. Позже, в 2018 году, он отмечал, что целесообразно отсрочить обсуждение газовых вопросов с Белоруссией до следующего года. В свою очередь министр энергетики Белоруссии Владимир Потупчик заявил, что Белоруссия и Россия имеют достаточно времени, чтобы согласовать условия поставки российского газа в Белоруссию с 2020 года и формирования единого рынка энергоносителей в ЕАЭС с 2025 года.