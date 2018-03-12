Заседание союзного Совмина проведут в первой половине года, считает Рапота

МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Белоруссии и России Григорий Рапота рассчитывает, что две страны не станут затягивать с проведением заседания союзного Совета министров, проведут его в первой половине 2018 года.

Ранее в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко провел встречу с Рапотой, на которой, в частности, заявил, что целесообразно провести заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России в Минске после завершения избирательной кампании в РФ. Выборы президента России пройдут 18 марта.

"У нас должен быть в первой половине года (союзный – ред.) Совет министров. Понятно, все даты будут определены после выборов (президента в России – ред.). Но я не думаю, что будет затягиваться процесс принятия решения", — заявил журналистам в понедельник в Минске Рапота после встречи с президентом Белоруссии.

Он отметил, что две страны работают, "не привязываясь жестко к срокам проведения Высшего госсовета и Совета министров". "Идем по повестке дня, и те вопросы, которые можно решить уже сейчас в рабочем порядке, мы решаем", — подчеркнул Рапота.

В качестве примера он отметил принятие бюджета Союзного государства на 2018 год. "Чтобы не тормозить бюджетный процесс, мы уже провели все согласования, и сейчас (на встрече – ред.) Александр Григорьевич мне сказал, что он уже подписал бюджет. Мы можем спокойно работать с уже принятым на 2018 год бюджетом", — сказал Рапота.

По его словам, в повестку дня будущего заседания ВГС могут войти вопросы перспективных направлений развития Союзного государства, согласованной внешней политики, корректировки военной доктрины Союзного государства, если министерства обороны успеют подготовить к заседанию свои предложения, а также тема союзных программ, количество которых планируется увеличить. Помимо этого будут подведены итоги исполнения бюджета Союзного государства за 2017 год.

Выборы в России пройдут 18 марта, на высший государственный пост претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.