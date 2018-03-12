МИНСК, 12 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что заседание Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России целесообразно провести в Минске после завершения избирательной кампании в РФ.

Выборы в России пройдут 18 марта.

"Есть ряд вопросов, которые после президентских выборов (в России – ред.) нам следует серьезно обсудить, проанализировав ситуацию — и в сфере военно-политического сотрудничества, и в сфере экономического сотрудничества между двумя государствами… если получится у вновь избранного президента России посетить Белоруссию и одновременно провести заседание Высшего государственного совета, было бы неплохо", — сказал Лукашенко в понедельник в Минске во время встречи с госсекретарем Союзного государства Григорием Рапотой.

По его словам, формат Союзного государства подходит для обсуждения имеющихся вопросов в отношениях между странами.

"Нам следует обсудить с вами, какие актуальные вопросы мы вынесем на рассмотрение Высшего государственного совета, поговорим, когда примерно мы сможем провести Высший госсовет… Эту тему нам надо обсудить, а потом предложим новому президенту (России – ред.) провести такую встречу в Минске и провести ее в рамках заседания ВГС", — подчеркнул белорусский лидер.

При этом он обратил внимание на то, что "до этого (заседания – ред.) надо, чтобы ведомства поработали, чтобы опять не выбрасывалось на уровень президентов то, что должны решать министры и другие члены правительства".

Лукашенко отметил, что президентские выборы всегда активизируют общество. Он подчеркнул, что в Белоруссии также ощущается влияние избирательной кампании в РФ, "чувствуют этот пульс". "Не только активизируется общество, но и экономика в преддверии президентских выборов. А поскольку наши экономики теснейшим образом связаны, естественно, это в плюс и для Белоруссии. Главное, этот темп и после выборов поддержать. Ну, я думаю, сможем", — сказал Лукашенко.

Рапота согласился, что накопилось много вопросов, которые стоит обсудить. По его словам, идет работа над подготовкой заседаний Совета министров Союзного государства и Высшего госсовета, сформированы проекты повестки дня. "Думаю, будет о чем поговорить, когда определятся сроки и того, и другого мероприятия", — сказал госсекретарь.