Сенатор рассказал, как следует анализировать договор о Союзном государстве

МИНСК, 6 мар – РИА Новости. Анализировать договор о создании Союзного государства Белоруссии и РФ следует с учетом проблем в экономике, полагает глава комиссия парламентского собрания Союза Белоруссии и России по вопросам внешней политики, белорусский сенатор Сергей Рахманов.

Ранее посол РФ в Минске Александр Суриков заявил, что договор о создании Союзного государства нуждается в актуализации, планируется выработать предложения по внесению в него поправок. Спикер верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович также высказывал предположение, что договор может претерпеть изменения. Позже госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что Белоруссия и Россия обсудят необходимость поправок в договор о создании СГ после сравнительного анализа законодательства двух стран. Такой анализ должен быть подготовлен в 2018 году.

"Фактически из серьезных достижений, которые мы имеем (в Союзном государстве – ред.), — только обеспечение более-менее равных прав граждан Белоруссии и России… Также есть определенные успехи в координации внешней политики. А что касается экономики, здесь у нас проблем остается много. Каждый месяц что-то происходит, последнее – по поставкам нашей молочной продукции на российский рынок. До этого не раз возникало непонимание и по другим экономическим вопросам… Их все надо решать, и с учетом этого проводить анализ союзного договора", — сказал Рахманов РИА Новости во вторник.

По мнению сенатора, это нужно для того, "чтобы не было так, что каждый раз, когда возникают какие-то проблемы… бремя их решения ложилось на высшее руководство двух стран".

"Плюс ко всему, по-видимому, придется какие-то дополнительные меры принимать, потому что дело не только в самом договоре – он носит достаточно общий характер. Нам необходимо обеспечить достаточную правоприменительную практику, это поможет оперативно подключаться и снимать наиболее важные вопросы", — сказал глава парламентской комиссии.

Рахманов напомнил, что ранее белорусская и российская стороны договорились провести сравнительный анализ законодательств, чтобы решить, будут ли вноситься какие-то поправки в союзный договор. Парламентская группа уже приступила к мониторингу исполнения положений договора, депутаты и сенаторы готовят свои предложения.

Эта тема будет обсуждаться на ближайших плановых встречах парламентариев двух стран, а также станет одной из основных на V Форуме регионов, который пройдет в сентябре в Могилеве. Форум будет посвящен приоритетным направлениям регионального сотрудничества.

Созданное в 1997 году Союзное государство — интеграционный проект России и Белоруссии, направленный на организацию общего политического, экономического, военного, таможенного, валютного, юридического, гуманитарного, культурного пространств. В совет министров Союзного государства входят премьеры и ряд министров двух стран. Первое заседание совета состоялось в 2000 году в Москве.