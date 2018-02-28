Рапота: военная доктрина СГ будет отражать геополитическую ситуацию в мире

МИНСК, 28 фев — РИА Новости. Военная доктрина Союзного государства России и Белоруссии будет отражать геополитическую ситуацию в мире, сообщил в среду в Минске госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Ранее представитель белорусского Генштаба Артем Буторин сообщил, что проект военной доктрины Союзного государства планируется представить в союзный Совмин во втором полугодии 2018 года. Таким образом, будет принято решение, можно ли выносить этот документ на рассмотрение Высшего госсовета. По словам Буторина, военная доктрина призвана отображать взгляд Белоруссии и России на обеспечение безопасности всего Союзного государства.

"Я не думаю, что там какие-то принципиальные изменения будут происходить, но, наверное (они — ред.), будут отражать нынешнюю ситуацию вообще в мире — геополитическую", — сказал Рапота журналистам.

Он признался, что проект документа пока не читал, его подготовкой занимаются министерства обороны двух стран. "Они над этим работают достаточно активно, этот вопрос обсуждается на совместных коллегиях министерств обороны, и поскольку нас приглашают на них, это дает мне основания говорить, что работа там ведется", — отметил госсекретарь.