Рапота рассказал о ходе консультаций России и Белоруссии о признании виз

МИНСК, 27 фев – РИА Новости. Консультации экспертов Белоруссии и РФ по соглашению о взаимном признании виз ведутся достаточно интенсивно, сообщил во вторник в Минске госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

Ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщил РИА Новости, что консультации по проекту соглашения продолжатся в марте в Москве. Предыдущий раунд переговоров проходил в Минске.

"Консультации ведутся, они достаточно интенсивно ведутся. Сказать, что там какой-то застой, это будет несправедливо. Действительно, интересы обеих сторон в достижении результата существуют… Я не могу вам точных сроков назвать, потому что ведутся переговоры между министерствами иностранных дел, и мы в этих переговорах не участвуем… сейчас, на данном этапе", — сказал Рапота журналистам.

Минск и Москва работают над соглашением о взаимном признании виз. Оно коснется граждан тех стран, с которыми у Москвы и Минска действует одинаковый порядок въезда, а пятидневный безвизовый режим, который ввела Белоруссия в отношении жителей 80 стран при условии въезда через аэропорт Минска, будет действовать только на территории Белоруссии, то есть иностранец не сможет в рамках этого режима посетить РФ.

В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. Посол РФ в Минске Александр Суриков ранее сообщал, что считает возможным принятие соглашения примерно в апреле-мае этого года.