Белоруссия одобрила проект совместной с РФ программы защиты информресурсов

МИНСК, 21 фев — РИА Новости. Правительство Белоруссии одобрило проект совместной с Россией программы о защите информационных ресурсов Союзного государства в условиях нарастания угроз в информационной сфере, следует из опубликованного в среду на Национальном правовом интернет-портале постановления.

"Совет министров постановляет одобрить… проект программы Союзного государства "Совершенствование системы защиты информационных ресурсов Союзного государства и государств – участников договора о создании Союзного государства в условиях нарастания угроз в информационной сфере" ("Паритет") для его внесения в установленном порядке в Совет министров Союзного государства", — говорится в документе.

Отмечается, что проект представлен Оперативно-аналитическим центром при президенте Белоруссии и согласован с заинтересованными республиканскими органами государственного управления.

Проект концепции программы предполагает, что результатами ее реализации станут выявление угроз безопасности информационным ресурсам Союзного государства, Белоруссии и России, разработка требований и технических решений в интересах создания перспективных систем защиты, создание средств защиты от компьютерных атак.

Целью программы является усиление информационной безопасности Союзного государства и его членов в сфере защиты информационных ресурсов в условиях нарастания информационных угроз, прогнозируемых до 2020 года.