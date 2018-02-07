МИНСК, 7 фев – РИА Новости. Посол России в Белоруссии Александр Суриков заявил, что Минск и Москва должны создать специальную комиссию, которая будет отслеживать соблюдение равных прав граждан двух стран в Союзном государстве.

"Комиссия по правам человека должна была быть создана, согласно договору о создании Союзного государства… Но она не создана", — сказал Суриков на пресс-конференции в среду в Минске.

Он отметил, что такая комиссия могла бы быть создана при постоянном комитете Союзного государства или при Парламентском собрании союза двух стран. "Она будет отслеживать ситуацию с точки зрения выполнения наших прав, снимать те или иные озабоченности", — продолжил дипломат.

Суриков обратил внимание, в частности, на отсутствие правовых документов, которые бы позволяли некоторым учреждениям здравоохранения Белоруссии устанавливать для граждан России более высокие тарифы на свои услуги, чем для белорусов. "Нет документов, что россияне, отдыхающие в белорусских санаториях, должны платить больше, чем белорусы, а на деле это происходит и вызывает обиды", — сказал Суриков.