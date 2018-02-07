Посол РФ в Минске рассказал, когда могут принять соглашение о признании виз

МИНСК, 7 фев – РИА Новости. Соглашение Белоруссии и РФ о взаимном признании виз может быть принято в апреле-мае этого года, заявил в среду посол России в Минске Александр Суриков.

Минск и Москва работают над соглашением о взаимном признании виз. В конце 2017 года в Минске заявили, что проект находится в высокой степени готовности, нерешенными остаются два вопроса, касающиеся безвизового пребывания и реадмиссии. Стороны планировали в январе провести в Минске еще один раунд консультаций. Кроме того, МИД Белоруссии передал РФ обновленные предложения по проекту соглашения о взаимном признании виз.

"Проект находится в высокой степени готовности. Считаем возможным его принятие примерно в апреле-мае этого года", — сказал посол на пресс-конференции.

Он предположил, что консультации экспертов по проекту соглашения, которые планируется провести в скором времени в Минске, станут последними перед заключением этого договора.

Посол отметил, что министерства иностранных дел Белоруссии и России совместно с другими заинтересованными ведомствами продолжают разработку проекта соглашения о взаимном признании виз и другим вопросам, связанным с въездом граждан третьих стран на территорию Союзного государства. "Его заключение решит ряд проблем пересечения гражданами третьих стран российско-белорусской границы", — подчеркнул Суриков. По его словам, "никаких пунктов пропуска (на общей границе – ред.) не потребуется после его принятия".

Дипломат также пояснил, что "ключевым" ориентиром для двух стран в работе над проектом соглашения является проведение в России чемпионата мира по футболу.

Комментируя имеющиеся сейчас ограничения для иностранцев при въезде в РФ с территории Белоруссии, Суриков подчеркнул, что до подписания соглашения гражданин третьей страны "должен знать, что если он едет в Россию, у него должна быть российская виза".