В Минске заявили о приверженности партнерству с Россией

МИНСК, 4 янв – РИА Новости. Белоруссия сохранила приверженность стратегическому партнерству с РФ, продолжая выстраивать конструктивные отношения с ЕС и США, говорится в обзоре итогов внешней политики Белоруссии и деятельности МИД страны в 2017 году.
"В условиях недоверия между Россией и Западом Белоруссия, с одной стороны, сохранила приверженность стратегическому партнерству с Российской Федерацией, первоочередную ориентацию на интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, традиционное взаимодействие с членами Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств", — говорится в документе.
С другой стороны, говорится в отчете, Белоруссия продолжила выстраивать конструктивные прагматичные отношения с Евросоюзом, США и другими западными странами.
В документе отмечается, что "новое наполнение получил стратегический китайский вектор белорусской внешней политики". В частности, Белоруссия одной из первых в мире подключилась к реализации концепции "Экономического пояса Шелкового пути" по ряду перспективных направлений.