В Минске заявили о приверженности партнерству с Россией

МИНСК, 4 янв – РИА Новости. Белоруссия сохранила приверженность стратегическому партнерству с РФ, продолжая выстраивать конструктивные отношения с ЕС и США, говорится в обзоре итогов внешней политики Белоруссии и деятельности МИД страны в 2017 году.

Документ опубликован в четверг на сайте белорусского внешнеполитического ведомства. В нем подчеркивается, что "усилия белорусской дипломатии были направлены на проведение сбалансированной многовекторной внешней политики…, всестороннюю защиту национальных интересов, укрепление региональной безопасности и стабильности".

"В условиях недоверия между Россией и Западом Белоруссия, с одной стороны, сохранила приверженность стратегическому партнерству с Российской Федерацией, первоочередную ориентацию на интеграцию в рамках Евразийского экономического союза, традиционное взаимодействие с членами Организации Договора о коллективной безопасности, Содружества Независимых Государств", — говорится в документе.

Прошлый год был отмечен интенсивными контактами на высшем и высоком уровнях между Минском и Москвой, слаженным межпарламентским и межправительственным сотрудничеством, а "отношения сохраняли всеобъемлющий характер". Так, Россия оставалась основным торговым и инвестиционным партнером Белоруссии, на ее долю приходится более половины всего объема белорусской внешней торговли.

С другой стороны, говорится в отчете, Белоруссия продолжила выстраивать конструктивные прагматичные отношения с Евросоюзом, США и другими западными странами.

В документе отмечается, что "новое наполнение получил стратегический китайский вектор белорусской внешней политики". В частности, Белоруссия одной из первых в мире подключилась к реализации концепции "Экономического пояса Шелкового пути" по ряду перспективных направлений.