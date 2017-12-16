БРЯНСК, 16 дек – РИА Новости. Парламентарии РФ и Белоруссии рекомендовали профильным ведомствам двух стран сблизить законодательство по вопросам равного обеспечения прав граждан Союзного государства.
В субботу проходит работа 53-й сессии Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. В сессии принимает участие делегация депутатов Госдумы и членов Совета Федерации во главе со спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. В рамках мероприятий сессии впервые проходят парламентские слушания, их тема — "Сближение законодательства Республики Беларусь и Российской Федерации по вопросам обеспечения равных прав граждан Союзного государства".
"Установление идентичных правил поведения на всей территории Союзного государства будет способствовать социальному и экономическому прогрессу двух государств и более полной реализации на этой основе прав и законных интересов граждан", — говорится в тексте проекта рекомендаций участников парламентских слушаний.
При этом парламентарии отметили, что в настоящее время Договор о создании Союзного государства от 8 декабря 1999 года реализуется не в полной мере".
Равные права граждан РФ и Белоруссии
Участники слушаний, "полагая необходимым переходить… к формированию единого правового пространства на всей территории Союзного государства", приняли ряд рекомендаций по совершенствованию правового регулирования отдельных аспектов обеспечения равных прав граждан.
"В целях более полной унификации законодательства Беларуси и России в этой сфере участники слушаний предлагают белорусской стороне рассмотреть возможность сохранения за гражданином РФ, переехавшим на постоянное место жительства в Республику Беларусь, права на управление транспортными средствами на основании российского водительского удостоверения до истечения срока действия последнего", — говорится в документе.
Одним из перспективных совершенствований законодательства участники сессии назвали нераспространение на белорусских граждан требования к работодателям уведомлять МВД об их приеме на работу.
Кроме этого, парламентарии рекомендовали профильным ведомствам "обсудить целесообразность гармонизации правил приема в высшие и средние специальные учебные заведения льготных категорий абитуриентов".
"В целях создания механизма совместной аккредитации учреждений высшего (высшего профессионального) образования требуется заключение Соглашения о государственной аккредитации образовательной деятельности учреждений образования (образовательных организаций)", — также решили участники слушаний.
Другие рекомендации касаются сфер социального обеспечения, здравоохранения, миграции, экономики и предпринимательской деятельности и других.
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