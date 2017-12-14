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Союзное государство

Книга о работе ставки в годы Первой мировой войны представлена в Минске

11:1314.12.2017
(обновлено: 11:14 14.12.2017)
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© Fotolia / monticelllloКнигаКнига
© Fotolia / monticellllo

МИНСК, 14 дек — РИА Новости. Презентация книги "Ставка Верховного главнокомандующего Русской армией в годы Первой мировой войны в событиях и лицах" состоялась в Минске в храме в честь Всех Святых, сообщает Sputnik.

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© РИА Новости / Андрей Александров
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По словам автора книги Анатолия Шаркова, событиям Первой мировой войны посвящен целый ряд книг, сборников документов, мемуаров, художественной литературы, а также сняты кинофильмы. "Деятельности ставки верховного главнокомандующего русской армии уделено крайне недостаточно внимания. Это и предопределило выбор, чтобы осветить эту сторону Первой мировой войны", — отметил автор книги.

Шарков напомнил, что советская историография умаляла достоинства деятельности ставки верховного главнокомандующего. "Даже когда во главе ставки оказался Николай ІІ, к сожалению, не удалось объединить страну в единый лагерь, как в годы Второй мировой войны. Конечно, не все операции, спланированные ставкой, достигли успеха, хотя были прекрасные наступательные операции и военачальники вроде Брусилова", — сказал профессор.

Он также подчеркнул, что, по его мнению, русская армия войну в окопах не проиграла, а выиграла, но не для себя, а своих западных союзников. В итоге получился позорный Брестский мир и потеря ряда территорий, а отношение к армии оставляло желать лучшего.

"Поскольку вся деятельность и жизнь ставки происходила на территории Беларуси, то у нас остались и воспоминания о том времени", — добавил автор книги.

Соавтор книги Елена Хорошевич рассказала, что Могилев по сей день сохранил следы пребывания ставки под началом Николая ІІ.

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На месте нынешнего колледжа искусств в Могилеве находилась гостиница "Бристоль", где находилась ставка главнокомандующего и военные представители стран Антанты. Также могилевский Свято-Никольский храм, который часто посещал Николай ІІ, сохранился до наших дней. В нем был найден и портрет последнего русского царя, который сейчас освящен как икона.

Хорошевич напомнила, что Могилевский драматический театр в годы Первой мировой войны был центром культурной жизни. Николай ІІ с семьей, офицерами и представителями союзников посещал театральные постановки.

Книга о природе человека

Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сказал, что данная книга, как и всякий исторический труд, основанный на документах, порождает много мыслей.

"Первая мировая война — ее причины пока никто не может объяснить, зачем ее развязали. К великому сожалению, российское правительство того времени не безпричастно к развязыванию этой войны. Причем, цели так и не были сформулированы", — отметил государственный секретарь.

Рапота также отметил, что книга порождает еще и мысль о том, как в условиях войны ведет себя человек. "Я не склонен осуждать человека за малодушие, за то, что он пытается спасти свою жизнь, что он думает о своей семье.

Восхищение вызывают те, кто может все это преодолевать своею храбростью и верностью долгу. В этой книге все это есть", — добавил он.

Госсекретарь отметил, что собранный в книге фактический материал чрезвычайно любопытен и книга читается с интересом. "Я ее просто проглотил", — резюмировал Рапота.

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