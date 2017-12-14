Книга о работе ставки в годы Первой мировой войны представлена в Минске

МИНСК, 14 дек — РИА Новости. Презентация книги "Ставка Верховного главнокомандующего Русской армией в годы Первой мировой войны в событиях и лицах" состоялась в Минске в храме в честь Всех Святых, сообщает Sputnik.
Шарков напомнил, что советская историография умаляла достоинства деятельности ставки верховного главнокомандующего. "Даже когда во главе ставки оказался Николай ІІ, к сожалению, не удалось объединить страну в единый лагерь, как в годы Второй мировой войны. Конечно, не все операции, спланированные ставкой, достигли успеха, хотя были прекрасные наступательные операции и военачальники вроде Брусилова", — сказал профессор.
Он также подчеркнул, что, по его мнению, русская армия войну в окопах не проиграла, а выиграла, но не для себя, а своих западных союзников. В итоге получился позорный Брестский мир и потеря ряда территорий, а отношение к армии оставляло желать лучшего.
"Поскольку вся деятельность и жизнь ставки происходила на территории Беларуси, то у нас остались и воспоминания о том времени", — добавил автор книги.
Соавтор книги Елена Хорошевич рассказала, что Могилев по сей день сохранил следы пребывания ставки под началом Николая ІІ.
Хорошевич напомнила, что Могилевский драматический театр в годы Первой мировой войны был центром культурной жизни. Николай ІІ с семьей, офицерами и представителями союзников посещал театральные постановки.
Книга о природе человека
Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота сказал, что данная книга, как и всякий исторический труд, основанный на документах, порождает много мыслей.
"Первая мировая война — ее причины пока никто не может объяснить, зачем ее развязали. К великому сожалению, российское правительство того времени не безпричастно к развязыванию этой войны. Причем, цели так и не были сформулированы", — отметил государственный секретарь.
Рапота также отметил, что книга порождает еще и мысль о том, как в условиях войны ведет себя человек. "Я не склонен осуждать человека за малодушие, за то, что он пытается спасти свою жизнь, что он думает о своей семье.
Восхищение вызывают те, кто может все это преодолевать своею храбростью и верностью долгу. В этой книге все это есть", — добавил он.
Госсекретарь отметил, что собранный в книге фактический материал чрезвычайно любопытен и книга читается с интересом. "Я ее просто проглотил", — резюмировал Рапота.