МИНСК, 13 дек – РИА Новости. Отбором предложений для формирования программ Союзного государства (СГ) Белоруссии и России займется специально созданный научно-технический совет, заявил в среду в Минске госсекретарь СГ Григорий Рапота.

"Мы считаем, что выбирать союзные программы и определять научно-технические приоритеты должны научные сообщества. Поэтому мы создали научно-технический совет, который должен определять, на что в первую очередь нужно обратить внимание. Исходя из этого, мы будем выбирать программы", — сказал Рапота журналистам.

По его словам, предложений для союзных программ поступает очень много, "все их надо осмыслить, и заключение ученых крайне важно".

Госсекретарь добавил, что с 2018 года все предложения для союзных программ будут проходить через этот совет. Он пояснил, что в состав совета будут входить представители академий наук, отраслевых министерств, "люди, которые обладают соответствующей компетенцией".

В качестве приоритетов будущих союзных программ Рапота назвал космическую индустрию, медицину, генетику, машиностроение, станкостроение.

"Сейчас каждый проект (союзной программы – ред.) должен защищаться, в том числе в академии наук, в министерствах и ведомствах… Но считаем, что этого недостаточно, должен быть более широкий круг специалистов, которые определяют эти приоритеты", — добавил он.

По словам Рапоты, в общей сложности в этом году приняты шесть программ Союзного государства. "Это достаточно много. У нас до сих пор за один год столько не принималось. Все они имеют научную составляющую", — отметил госсекретарь.