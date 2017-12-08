Совмин Союзного государства РФ и Белоруссии утвердил баланс ТЭК на 2018 год

ГОМЕЛЬ (Белоруссия), 8 дек — РИА Новости. Совет министров Союзного государства России и Белоруссии утвердил постановление об индикативном балансе топливно-энергетического комплекса двух государств на 2018 год, передает корреспондент РИА Новости с заседания совмина.

В заседании принимают участия главы правительств России и Белоруссии — Дмитрий Медведев и Андрей Кобяков.

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Москва и Минск в апреле подписали документы, урегулировавшие разногласия в нефтегазовой сфере. Стороны договорились о понижающих коэффициентах к действующей формуле цены на газ для Белоруссии и восстановлении поставок нефти из РФ до уровня в 24 миллиона тонн в год. Вице-премьер Белоруссии Владимир Семашко пояснял тогда, что до 2019 года включительно из этих 24 миллионов тонн нефти 18 миллионов будет направляться на переработку на НПЗ, а 6 миллионов тонн Минск имеет право "перетаможивать", и пошлины от этой "перетаможки" будут поступать в бюджет республики.

Кроме того, совет министров Союзного государства утвердил проект декрета о бюджете на 2018 год, итоги торгово-экономического сотрудничества России и Белоруссии в первом полугодии 2017 года, внес поправки в декрет высшего госсовета "О бюджете Союзного государства в 2017 году".

Как отмечается в материалах к поездке Медведева, бюджет Союзного государства (взнос России 65%, Белоруссии — 35%) составляет 6,7 миллиарда рублей в 2017 году. Доходная часть бюджета на 2018 год предварительно определена в сумме 6,9 миллиарда рублей, расходная часть — 4,9 миллиарда рублей.

Также совет подписал постановление о дальнейшем развитии Союзного государства на 2018-2022 годы и резолюцию о среднесрочном прогнозе экономик двух стран на 2017 год и параметрах прогноза на 2018-2019 года.

Кроме того, было подписано постановление о прогнозных балансах спроса и предложения по важнейшим видам продукции Союзного государства на 2017 год, постановление о порядке возмещения за счет средств бюджета Союзного государства части расходов по уплате процентов по кредитам, полученных в российских и белорусских кредитных организациях в рамках финансирования программ и проектов Союзного государства.

Совет министров утвердил постановление о результатах выполнения плана по формированию и реализации единой структурной промышленной политики, а также резолюцию о ходе работы по формированию единого миграционного пространства на территориях РФ и Белоруссии.