Дмитрий Медведев во время посещения Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека в Гомеле. 8 декабря 2017

Дмитрий Медведев во время посещения Республиканского научно-практического центра радиационной медицины и экологии человека в Гомеле. 8 декабря 2017

ГОМЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии активно снижает зависимость от иностранных валют, ведя взаиморасчеты в рублях, заявил в пятницу российский премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании совета министров в Гомеле.

Медведев отметил хорошую динамику торгово-экономического сотрудничества: за девять месяцев текущего года взаимный товарооборот увеличился почти на четверть по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

"Мы активно снижаем зависимость от иностранных валют… в настоящее время значительная часть расчетов между нашими странами в двусторонней торговле производится в рублях", — сказал Медведев, отметив, что отношения двух стран, таким образом, не зависят от внешней конъюнктуры.