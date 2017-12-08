ГОМЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Союзное государство России и Белоруссии активно снижает зависимость от иностранных валют, ведя взаиморасчеты в рублях, заявил в пятницу российский премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании совета министров в Гомеле.
"Мы активно снижаем зависимость от иностранных валют… в настоящее время значительная часть расчетов между нашими странами в двусторонней торговле производится в рублях", — сказал Медведев, отметив, что отношения двух стран, таким образом, не зависят от внешней конъюнктуры.