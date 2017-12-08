Заседание Совета министров СГ Белоруссии и РФ проходит в Гомеле

ГОМЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России открылось в пятницу в белорусском Гомеле.
В повестку дня заседания включено более 20 вопросов. В частности, участники мероприятия обсудят торгово-экономическое сотрудничество Белоруссии и России, бюджет Союзного государства на будущий год.
Кроме того, планируется рассмотреть ход выполнения приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства в 2018-2022 годах. Также в повестку дня внесен вопрос о среднесрочном развитии экономик России и Белоруссии, включая параметры прогноза на 2018-2019 годы.
На заседании планируется рассмотреть вопрос о прогнозных балансах спроса и предложения по важнейшим видам продукции на 2017 год и утвердить индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на 2018 год.
Стороны обсудят проект порядка возмещения за счет союзного бюджета части расходов по уплате процентов по кредитам, полученным в российских и белорусских кредитных организациях в рамках финансирования программ и проектов Союзного государства.
На заседании планируется утвердить план совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск Белоруссии и России в 2018 году, план совместных мероприятий по противодействию терроризму в 2018 году.
Для утверждения предложен также ряд проектов союзных программ. Например, речь идет о программе совершенствования пограничной безопасности Союзного государства на 2017-2021 годы, совершенствования объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск Белоруссии и РФ.
Также состоится обсуждение хода выполнения решений Высшего госсовета Союзного государства, в частности, об отмене роуминга, о сохранении потенциала машиностроительного комплекса и другие.