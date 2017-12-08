Заседание Совета министров СГ Белоруссии и РФ проходит в Гомеле

ГОМЕЛЬ, 8 дек – РИА Новости. Заседание Совета министров Союзного государства Белоруссии и России открылось в пятницу в белорусском Гомеле.

В повестку дня заседания включено более 20 вопросов. В частности, участники мероприятия обсудят торгово-экономическое сотрудничество Белоруссии и России, бюджет Союзного государства на будущий год.

Кроме того, планируется рассмотреть ход выполнения приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства в 2018-2022 годах. Также в повестку дня внесен вопрос о среднесрочном развитии экономик России и Белоруссии, включая параметры прогноза на 2018-2019 годы.

На заседании планируется рассмотреть вопрос о прогнозных балансах спроса и предложения по важнейшим видам продукции на 2017 год и утвердить индикативные балансы топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на 2018 год.

Стороны обсудят проект порядка возмещения за счет союзного бюджета части расходов по уплате процентов по кредитам, полученным в российских и белорусских кредитных организациях в рамках финансирования программ и проектов Союзного государства.

Кроме того, будут рассмотрены ход выполнения плана мероприятий по формированию единой промышленной политики в Союзном государстве, работа по формированию единого миграционного пространства, итоги совместной программы по преодолению последствий чернобыльской катастрофы, действовавшей до 2016 года.

На заседании планируется утвердить план совместных мероприятий по обеспечению функционирования региональной группировки войск Белоруссии и России в 2018 году, план совместных мероприятий по противодействию терроризму в 2018 году.

Для утверждения предложен также ряд проектов союзных программ. Например, речь идет о программе совершенствования пограничной безопасности Союзного государства на 2017-2021 годы, совершенствования объектов военной инфраструктуры, планируемых к совместному использованию в интересах обеспечения региональной группировки войск Белоруссии и РФ.

Также состоится обсуждение хода выполнения решений Высшего госсовета Союзного государства, в частности, об отмене роуминга, о сохранении потенциала машиностроительного комплекса и другие.