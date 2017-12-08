Медведев встретился с премьером Белоруссии

ГОМЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев провёл встречу с белорусским коллегой Андреем Кобяковым.

Премьеры в пятницу проведут заседание Совета министров Союзного государства.

Как ранее сообщала пресс-служба российского кабмина, на заседании Совета министров Союзного государства будет обсуждаться широкий круг вопросов двустороннего взаимодействия в экономической, научно-технической, миграционной, гуманитарной и других областях. По итогам планируется подписание ряда документов.

Как уточняла пресс-служба, особое внимание будет уделено итогам реализации приоритетных направлений и первоочередных задач дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу (2014 — 2017 годы) и обсуждению аналогичного документа на 2018-2022 годы. Будет рассмотрено выполнение решений Высшего государственного совета Союзного государства от 30 июня 2017 года, плана мероприятий по формированию и реализации единой структурной промышленной политики в рамках Союзного государства, приняты решения по прогнозным балансам спроса и предложения по важнейшим видам продукции Союзного государства на 2017 год и индикативным балансам топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на 2018 год, обозначен прогноз развития экономик двух стран в текущем году и параметры прогноза на 2018 — 2019 годы.

Ожидается, что стороны одобрят параметры союзного бюджета на следующий год, обсудят реализуемые по линии Союзного государства совместные научно-технические программы и их проекты, в том числе в области преодоления последствий чернобыльской катастрофы. Предполагается также рассмотреть ход работы по формированию единого миграционного пространства на территориях государств-участников Договора о создании Союзного государства, принять решения о присуждении премий Союзного государства в области литературы и искусства за 2017-2018 годы, утвердить планы совместных мероприятий на 2018 год в области безопасности и борьбы с терроризмом.