ГОМЕЛЬ, 8 дек — РИА Новости. Белоруссия планирует согласовать с Россией индикативные балансы объема поставок своего продовольствия в РФ на 2018 год на прежнем уровне, сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия страны Леонид Заяц.

"Объемы поставок нашего продовольствия в Россию в 2018 году остаются примерно на уровне текущего года", — сказал журналистам министр. Он уточнил, что речь идет о поставках на российский рынок более 4 миллионов тонн молока и молочных продуктов в пересчете на молоко, а также около 320 тысяч тонн мяса и мясных продуктов.

По словам министра, балансы предварительно согласованы, а решение планируется принять на совместной коллегии аграрных ведомств двух стран, которая обычно проходит в начале года.