Бамбиза: Минск и Москва к концу года могут решить вопрос о признании виз

МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Планы по подписанию Белоруссией и Россией до конца этого года соглашения о взаимном признании виз сохраняются, сообщил в четверг в Минске заместитель госсекретаря Союзного государства, член Постоянного комитета СГ Иван Бамбиза.
"Задача поставлена до конца этого года отработать эти вопросы и соответствующее соглашение подписать", — сказал Бамбиза журналистам в кулуарах церемонии награждения победителей литературного конкурса Союзного государства "Мост дружбы".
Отвечая на вопрос о готовности проекта документа и возможности его рассмотрения на заседании союзного Совмина двух государств 8 декабря в Гомеле, он заявил, что формат встречи глав правительств позволяет обсудить "практически любой вопрос". "Все будет рассматриваться, но задача – к концу года разрешить эти вопросы", — подчеркнул Бамбиза.
"Тематика довольно широкая: принятие решений по программам Союзного государства, подведение итогов торгово-экономического взаимодействия, будут рассматриваться проблемные вопросы, касающиеся совместных действий в области миграционной политики", — сказал заместитель госсекретаря.
По его словам, "необходимо принимать оперативные решения, в том числе и с учетом крупных спортивных мероприятий, которые будут проводиться на территории Белоруссии и России, отрабатывать вопросы взаимодействия по отношению к гражданам третьих стран".