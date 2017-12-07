Бамбиза: Минск и Москва к концу года могут решить вопрос о признании виз

МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Планы по подписанию Белоруссией и Россией до конца этого года соглашения о взаимном признании виз сохраняются, сообщил в четверг в Минске заместитель госсекретаря Союзного государства, член Постоянного комитета СГ Иван Бамбиза.

Белоруссия и Россия работают над проектом соглашения о взаимном признании виз и иных разрешительных документов для пребывания на территории Союзного государства. Планируется, что соглашение будет подписано в этом году. Оно коснется граждан тех стран, с которыми у Москвы и Минска действует одинаковый порядок въезда, а пятидневный безвизовый режим, который ввела Белоруссия в отношении жителей 80 стран при условии въезда через аэропорт Минска, будет действовать только на территории Белоруссии, то есть иностранец не сможет в рамках этого режима посетить РФ. Ранее начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун сообщал РИА Новости, что разрабатываемое соглашение о взаимном признании виз должно заработать в 2018 году.

"Задача поставлена до конца этого года отработать эти вопросы и соответствующее соглашение подписать", — сказал Бамбиза журналистам в кулуарах церемонии награждения победителей литературного конкурса Союзного государства "Мост дружбы".

Отвечая на вопрос о готовности проекта документа и возможности его рассмотрения на заседании союзного Совмина двух государств 8 декабря в Гомеле, он заявил, что формат встречи глав правительств позволяет обсудить "практически любой вопрос". "Все будет рассматриваться, но задача – к концу года разрешить эти вопросы", — подчеркнул Бамбиза.

Касаясь предстоящего заседания, он сообщил, что в проект повестки дня включены более 20 вопросов, проекты соответствующих решений подготовлены.

"Тематика довольно широкая: принятие решений по программам Союзного государства, подведение итогов торгово-экономического взаимодействия, будут рассматриваться проблемные вопросы, касающиеся совместных действий в области миграционной политики", — сказал заместитель госсекретаря.

По его словам, "необходимо принимать оперативные решения, в том числе и с учетом крупных спортивных мероприятий, которые будут проводиться на территории Белоруссии и России, отрабатывать вопросы взаимодействия по отношению к гражданам третьих стран".