Бамбиза: Москва и Минск встретят 2018 г без нерешенных вопросов

МИНСК, 7 дек – РИА Новости. Белоруссия и Россия подойдут к Новому году без нерешенных проблемных вопросов в двухсторонних отношениях, заявил в четверг в Минске заместитель государственного секретаря Союзного государства Иван Бамбиза.

"Мне кажется, что мы к Новому году практически все, в том числе и сложные, вопросы в этом году разрешили. К Новому году подойдем без проблемных вопросов. Мы их разрешили, а что частично еще осталось – будет разрешено", — сказал Бамбиза журналистам в кулуарах церемонии награждения победителей литературного конкурса Союзного государства "Мост дружбы".

По его словам, периодически в отношениях Минска и Москвы "возникают какие-то вопросы". "Проблемные вопросы бывают, это естественно, может быть, где-то искусственно создаются… не без этого. Может быть, не всем нравится, что мы идем таким последовательным путем более тесной интеграции в рамках союза, поэтому возникают иногда какие-то проблемы", — продолжил Бамбиза.

Однако он обратил внимание, что стороны создали площадки различного уровня, где можно рассматривать возникающие споры и принимать по ним решения.