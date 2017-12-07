МИНСК, 7 дек — РИА Новости. Совет министров Союзного государства Белоруссии и России рассмотрит на заседании 8 декабря в белорусском Гомеле 22 вопроса, в том числе утвердит программу в сфере совершенствования пограничной безопасности на период до 2021 года, сообщила в четверг пресс-служба белорусского правительства.

"Повестка мероприятия включает 22 вопроса", — говорится в сообщении. Основной акцент будет сделан на торгово-экономическом сотрудничестве. В частности, будут обсуждены приоритетные направления и первоочередные задачи дальнейшего развития Союзного государства на среднесрочную перспективу (2018-2022 годы).

Также во время заседания ожидается принятие решения по вопросу прогнозных балансов спроса и предложения по важнейшим видам продукции и топливно-энергетическим ресурсам. По данным пресс-службы, на заседании будет рассматриваться и повышение эффективности исполнения бюджета и реализации союзных программ.

"Еще один актуальный вопрос заседания — общее миграционное пространство Белоруссии и России", — подчеркнули в пресс-службе.

Запланировано утверждение плана совместных мероприятий по противодействию терроризму на территории Союзного государства в следующем году, а также очередной программы в сфере совершенствования пограничной безопасности на период до 2021 года.

Серьезное место в повестке займет гуманитарная составляющая, добавили в пресс-службе.