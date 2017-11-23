Калачева: необходимо стандартизировать образование в Союзном государстве

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Необходимо предпринимать шаги для введения в рамках Союзного государства единых стандартов в области образования, в частности, для облегчения трудоустройства молодежи двух стран, считает профессор кафедры социальных коммуникаций факультета философии и социальных наук БГУ Ирина Калачева.

Калачева приняла участие в работе сессии "Образовательные стратегии Союзного государства" в рамках Гуманитарного форума Союзного государства "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве".

Мы должны думать о будущем, а образование — это и есть будущее. Без шагов, понятных и российской, и белорусской молодежи, мы не можем двигаться, потому что главный вопрос в том, может ли специалист, имеющий диплом белорусского государственного университета, получить место в любом регионе России, и наоборот?" — сказала Калачева, отвечая на вопрос РИА Новости о перспективах введения единых стандартов в образовании Союзного государства

По мнению эксперта, если со специалистами "вопрос достаточно понятный и решаемый", то процедуры получения и признания научной степени "остаются проблемой".

Гуманитарный форум "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве" прошел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" 22-23 ноября. Международная площадка форума позволила вести открытый диалог и обмениваться опытом специалистам в области культуры и культурных связей, создать комфортное пространство для общения деятелей гуманитарного кластера Союзного государства. В работе форума приняли участие руководители Союзного государства, представители вузов, научных центров, эксперты библиотечного и музейного дела, книгоиздатели, общественные деятели и редакторы ведущих СМИ двух стран.