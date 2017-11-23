Андриевич: совместно с Постоянным Комитетом СГ изданы 4 уникальные книги

МОСКВА, 23 ноя — РИА Новости. Четыре уникальные книги: "Франциск Скорина — человек мира", "Жемчужина России и Белоруссии", "Ветка — история старообрядчества" и "Белорусский след в культуре архитектуры Москвы" выпущены издательством "Белорусская энциклопедия" имени Петруся Бровки при участии Постоянного комитета Союзного государства, сообщил РИА Новости директор белорусского издательства Владимир Андриевич.

"Все эти книги в одинаковой степени важны для нас. Они изданы тиражом 1 тысяча экземпляров нашим издательством совместно с Постоянным Комитетом Союзного государства", — сказал Андриевич.

По его словам, рассказывают книги о разных, но при этом очень важных вещах для обеих стран.

"Книга "Франциск Скорина — человек мира" показывает вклад белорусов, восточных славян в развитие книгоиздания, потому что Скорина первый через печатное слово дал возможность простому человеку прикоснуться к знаниям, накопленным человечеством. До этого книги переписывались и доступны были только богатым людям или священнослужителям", — сказал Андриевич.

В свою очередь, издание "Жемчужины Белоруссии и России" призвано показать природную и архитектурную красоту обеих стран и привлечь молодежь посмотреть достопримечательности этих территорий.

"Третья книга тоже очень важна с культурологической и духовной точки зрения. Она повествует о том, что православие — это основа, на которой живут наши страны. А четвертое издание представляет уникальные работы белорусских керамистов, резчиков по камню и дереву, созданные в XVII веке в Москве выходцами из Беларуси", — отметил Андриевич.