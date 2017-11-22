Швыдкой: в Союзном государстве необходимо развивать молодежный туризм

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. в Союзном государстве необходимо развивать молодежный туризм, считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

"Есть очень много возможностей для молодежного туризма между Россией и Белоруссией, и это тема, на которую стоит обратить внимание, потому что нам стоит предоставить больше возможностей для белорусской молодежи, чтобы она бывала в главных центрах российской культуры, Петербурге, Москве", — сказал Швыдкой на открытии российско-белорусского форума "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве", проходящего в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня".

По его словам, проведение Гуманитарного форума — важное событие в жизни двух стран.

"Это площадка, где мы встречаемся и пытаемся понять что сделано за прошедший год, что предстоит делать. И каждый год пытаемся нащупать новые подходы и пути для нашего сотрудничества. История наших отношений насчитывает тысячелетия. Отношения наших двух стран имеют особую ценность, и они действительно уникальны", — подчеркнул Швыдкой.

Гуманитарный форум Союзного государства "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве" продлится до 23 ноября. Международная площадка форума позволяет вести открытый диалог и обмениваться опытом специалистам в области культуры и культурных связей, обсуждать проблемы и тенденции в развитии, а также комфортное пространство для общения деятелей гуманитарного кластера Союзного государства. В работе форума принимают участие руководители Союзного государства, представители высших учебных заведений, специалисты научных центров, эксперты библиотечного и музейного дела, книгоиздатели, общественные деятели и редакторы ведущих СМИ двух стран.