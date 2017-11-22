Рапота: реконструкцию Брестской крепости должны начать в 2018 году

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Реконструкцию Брестской крепости планируется начать в 2018 году, эта статья расходов заложена в проект бюджета Союзного государства, сообщил журналистам Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.
Строительство Брестской крепости началось в 1833 году, внешние укрепления достраивались до 1915 года, а ряд дотов, входивших в укрепрайон, остался недостроенным перед началом Великой Отечественной войны. Крепость первой приняла на себя удар вермахта 22 июня 1941 года, после тяжелых июньских боев многие ее укрепления были почти полностью разрушены. В 1965 году крепость получила звание Крепости-Героя.