Рапота: реконструкцию Брестской крепости должны начать в 2018 году

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Реконструкцию Брестской крепости планируется начать в 2018 году, эта статья расходов заложена в проект бюджета Союзного государства, сообщил журналистам Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота.

"Уже сформирована смета, и она рассматривается министерствами культуры. Работа идет, и, я надеюсь, что мы эту задачу решим. Но в 2018 году у нас такая строка в бюджете заложена. После того, как будет сформирована смета с указанием точных расходов, я думаю, мы в 2018 году приступим к работе", — сказал Рапота в ходе российско-белорусского форума "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве", проходящем в МИА "Россия сегодня".

Строительство Брестской крепости началось в 1833 году, внешние укрепления достраивались до 1915 года, а ряд дотов, входивших в укрепрайон, остался недостроенным перед началом Великой Отечественной войны. Крепость первой приняла на себя удар вермахта 22 июня 1941 года, после тяжелых июньских боев многие ее укрепления были почти полностью разрушены. В 1965 году крепость получила звание Крепости-Героя.