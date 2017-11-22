Рапота: споры с производителями РБ могла бы решить независимая лаборатория

МОСКВА, 22 ноя — РИА Новости. Госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота считает целесообразным, чтобы споры белорусских производителей с Россельхознадзором могла решать независимая лаборатория.

Ранее Россельхознадзор неоднократно вводил и снимал ограничения на поставки, а также устанавливал режим усиленного лабораторного контроля в отношении продукции ряда белорусских предприятий. Например, в начале июля ведомство сообщало, что может ограничить ввоз мясомолочной продукции сразу с нескольких белорусских предприятий из-за повторяющихся нарушений.

"Я отношусь положительно к любой идее, которая снижает накал страстей вокруг этой темы. Если (будет) какая-то независимая лаборатория, если это будет приемлемо для обеих сторон, поможет решению этой проблемы, значит, мы будем поддерживать", — сказал Рапота, отвечая на вопрос, могла бы независимая лаборатория разрешать споры белорусских производителей с Россельхознадзором.

При этом он добавил, что не до конца задействованы уже существующие механизмы в урегулировании спорных вопросов между Минском и Москвой.

"Механизмы существуют в рамках Евразийского экономического союза, там отработан регламент действий на случай, когда какие-то претензии одна сторона предъявляет другой. Надо этот регламент выполнять, и я думаю, даже выполнение этого регламента в значительной мере снизит остроту проблемы", — сказал Рапота в кулуарах российско-белорусского форума "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве", проходящем в МИА "Россия сегодня".

"Помимо этого, мы сейчас обсуждали на группе высокого уровня создание единой информационной системы. Это тоже может помочь в урегулировании этой темы. То есть тут есть несколько каналов, которые должны работать. Никто не возражает против того, чтобы все это было учтено в нашей деятельности двусторонних отношений. Вопрос организационный", — добавил он.