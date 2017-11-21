Россия и Белоруссия разработают программу сотрудничества в области спорта

МОСКВА, 21 ноя — Р-Спорт. Будет разработана программа сотрудничества в области физкультуры и спорта в рамках Союзного государства между министерством спорта РФ и министерством спорта и туризма Белоруссии до 2020 года, такое решение принято по итогам совместного заседания коллегий двух ведомств.

Как сообщается на официальном сайте Минспорта РФ, во вторник на заседании с участием глав министерств Павла Колобкова и Александра Шимко в Смоленске были подведены итоги сотрудничества в области физической культуры, спорта и туризма в рамках Союзного государства и определены приоритеты дальнейшего взаимодействия.

"Членами коллегий принято решение о разработке программы сотрудничества в области физической культуры и спорта в рамках Союзного государства между министерством спорта Российской Федерации и министерством спорта и туризма Республики Беларусь до 2020 года", — говорится в сообщении.

"По итогам совместного заседания подписано решение об основных направлениях дальнейшего сотрудничества, включающее реализацию совместных научно-исследовательских проектов по совершенствованию системы подготовки спортивного резерва и спортсменов сборных команд, формирование сводного календарного плана проведения наиболее значимых физкультурных и спортивных мероприятий, проведение спортивных студенческих обменов, реализация совместных образовательных и научных проектов студентами, аспирантами и молодыми учеными российских и белорусских спортивных вузов", — добавляется в сообщении.

Колобков в ходе выступления рассказал, что в России выстроена многоуровневая система проведения физкультурных мероприятий. В рамках единого календарного плана межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Минспортом России ежегодно проводится более 300 масштабных мероприятий. В 2016 году их участниками стали 23 миллиона человек.

"Мы наметили планы на нашу дальнейшую работу. Безусловно, наше общее историческое и спортивное прошлое, наш опыт необходим, чтобы двигаться вперед", — сказал Колобков.