Гуманитарный форум Союзного государства пройдет в Москве

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Экспертно-медийный форум "Новый вектор гуманитарного партнерства в Союзном государстве", организованный Постоянным Комитетом Союзного государства и МИА "Россия сегодня" пройдет 22-23 ноября в Москве.

"Активное развитие связей в различных отраслях взаимодействия между Россией и Белоруссией показывает важность гуманитарного сотрудничества и необходимость выводить его в один ряд с самыми актуальными и важными направлениями нашей интеграции",- отметил РИА Новости советник-посланник Посольства Республики Беларусь в России Павел Легкий.

Он подчеркнул, что "в Союзном государстве идет активная работа в этом направлении и ее необходимо продолжать: больше об этом рассказывать людям, как об одном из примеров весьма продуктивной и позитивной повестки белорусско-российских отношений".

Форум пройдет на площадке международного мультимедийного пресс-центра МИА "Россия сегодня". На торжественном открытии выступят Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, а также почетные гости и представители гуманитарной отрасли двух стран.

В первый день мероприятия в пресс-центре пройдут сессии "Философия и экономика современного музея" и "Диалог литератур: преемственность и новаторство", где гостей форума познакомят со спецификой, структурой, основными векторами и стратегиями развития общего гуманитарного пространства двух стран На сессиях выступят эксперты в области музейно-выставочной деятельности из России и Белоруссии, а также сотрудники Фонда поддержки гуманитарных программ по сохранению и развитию национальных литератур, представители науки и образования.

Второй день форума начнется с сессии, посвященной новым подходам к развитию библиотечного сектора и книгоиздательства. Завершится мероприятие сессией, посвященной образовательным стратегиям Союзного государства. На ней российские исследователи представят Атлас новых профессий, которые будут востребованы в ближайшем будущем. В дискуссии примут участие специалисты в сфере высшего образования, эксперты и представители СМИ.