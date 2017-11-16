Минск и Москва согласуют детали в рамках взаимного признания виз

МИНСК, 16 ноя – РИА Новости. Белоруссия и Россия в рамках переговоров о взаимном признании виз согласовывают разрешенный период пребывания на территории стран в течение года, сообщил начальник департамента по гражданству и миграции МВД Белоруссии Алексей Бегун.

Белоруссия и Россия работают над проектом соглашения о взаимном признании виз и иных разрешительных документов для пребывания на территории Союзного государства. Планируется, что соглашение будет подписано в этом году. Оно коснется граждан тех стран, с которыми у Москвы и Минска действует одинаковый порядок въезда, а пятидневный безвизовый режим, который ввела Белоруссия в отношении жителей 80 стран при условии въезда через аэропорт Минска, будет действовать только на территории Белоруссии, то есть иностранец не сможет в рамках этого режима посетить РФ.

"Период пребывания в течение года пока не определен, у нас действуют разные сроки. Например, сегодня россияне выдают свои визы с правом пребывания на территории России в течение 180 или 365 дней в году. Наше законодательство говорит, что по белорусской визе на нашей территории можно пребывать 90 дней", — цитирует Бегуна в четверг портал tut.by.

По его словам, вопрос, сколько дней иностранец может пребывать на территории Белоруссии по российской визе или на территории России по белорусской, "пока не согласован, идут дискуссии".

Начальник департамента также рассказал, что условия разрабатываемого соглашения будут распространяться на любые виды сообщения: железнодорожное, авиационное или автомобильное. В настоящее время идет согласование списка из шести автомобильных дорог, по которым иностранцам в рамках соглашения можно будет беспрепятственно въезжать с территории Белоруссии в Российскую Федерацию и наоборот.