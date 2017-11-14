В Могилеве пройдет фестиваль творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Восьмой Фестиваль творчества инвалидов "Вместе мы сможем больше", который пройдет 22 — 26 ноября в Могилеве, соберет творческие делегации из всех областей Белоруссии и из шести регионов России — Брянской, Калужской, Московской, Псковской, Смоленской и Тверской областей, сообщает Постоянный Комитет Союзного государства.

Основная цель фестиваля — сохранение общего культурного пространства, стимулирование активного участия в этом процессе людей с ограниченными физическими возможностями и создание условий для расширения сотрудничества двух стран в области художественного творчества инвалидов. Это традиционное мероприятие Союзного государства организовано совместно министерствами культуры РФ и РБ при поддержке Постоянного Комитета Союзного государства и Парламентского Собрания Беларуси и России.

Все делегации — участники и победители национальных, республиканских, краевых и региональных фестивалей и конкурсов. Выступления артистов будут представлены в номинациях: народное, академическое и эстрадное пение, жестовое пение, хореография, театральное искусство, инструментальное исполнительство, авторская поэзия и бардовское творчество, декоративно-прикладное и изобразительное искусство, оригинальный жанр.

Как отметили в Постоянном Комитете, каждый день фестиваля будет посвящен отдельной теме. Торжественная церемония открытия пройдет под названием "Арт-мосты дружбы". Также в первый день откроется выставка изобразительного и декоративно-прикладного искусства "Искусство дарует радость", состоится вечер дружбы "От сердца к сердцу", на котором делегации представят свои визитные карточки.

Конкурсные выступления белорусских делегаций состоятся 23 ноября, а следующий день будет посвящен творчеству российских участников.

Организаторы фестиваля объявили 25 ноября Днем мира и радости творчества. В этот день пройдет гала-концерт "Творчество без границ", состоится награждение участников фестиваля памятными призами и церемония закрытия. Завершит мероприятия фестиваля 26 ноября творческая встреча "Финальный аккорд" всех участников фестиваля "Вместе мы сможем больше".