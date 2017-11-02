Исаченко: в Белоруссии заинтересованы в развитии сотрудничества с РФ

СМОЛЕВИЧИ (Белоруссия), 2 ноя – РИА Новости. Минская область Белоруссии заинтересована в развитии сотрудничества с российскими регионами в различных сферах, заявил в Смолевичах председатель Минского областного исполнительного комитета Анатолий Исаченко.

"Мы заинтересованы в сотрудничестве со всеми регионами (России – ред.) по различным направлениям", — сказал Исаченко во время встречи с представителями российских СМИ.

Он подчеркнул, что Россия является важным торгово-экономическим партнером для Минской области. По словам губернатора, около 45% экспорта области приходится на РФ и за восемь месяцев этого года предприятия Минской области поставили продукции на сумму около 1,3 миллиарда долларов. Он уточнил, что в Россию, в частности, поставляются продукты питания, калийные удобрения, большегрузная техника.

"С российскими регионами у нас складываются хорошие отношения, и чем больше жители будут знать о Минской области, тем активнее будет развиваться торгово-экономическое сотрудничество, туризм", — подчеркнул Исаченко.

В свою очередь заместитель государственного секретаря Союзного государства Белоруссии и России Алексей Кубрин также отметил в беседе с журналистами важность регионального сотрудничества двух стран, которое является значимым фактором интеграции.