ГД ратифицировала соглашение с Белоруссией о региональной группировке войск

МОСКВА, 20 окт — РИА Новости. Госдума ратифицировала соглашение о совместном техническом обеспечении региональной̆ группировки войск РФ и Белоруссии.

Соглашение было подписано в Минске 2 ноября 2016 года.

Региональная группировка войск (сил) предназначена для отражения возможной агрессии в отношении РФ и Белоруссии и включает в себя органы управления и войска (силы) Вооруженных сил двух стран, а также другие воинские формирования сторон, спланированные к применению по единому замыслу и плану, говорится в пояснительной записке.

Положения соглашения регулируют порядок взаимодействия Вооруженных сил РФ и Белоруссии при организации совместного технического обеспечения региональной группировки войск (сил).

"Вступление в силу соглашения позволит сократить сроки восстановления вооружения и военной техники воинских частей и соединений Вооруженных сил РФ и Вооруженных сил Республики Беларусь, входящих в состав региональной группировки войск (сил), что положительно отразится на повышении ее боевого потенциала и способствует развитию взаимовыгодного военно-технического сотрудничества между Российской̆ Федерацией̆ и Республикой Беларусь", — отмечается в пояснительной записке.