Войска Белоруссии и России – гарант стабильности в Европе, заявили в Минске

МИНСК, 18 окт – РИА Новости. Региональная группировка войск Белоруссии и России является гарантом стабильности в Европе, заявил министр обороны республики Андрей Равков.
"Генерал-лейтенант Андрей Равков отметил, что региональная группировка войск является гарантом стабильности и спокойствия в регионе, а само учение стало своего рода апробацией новых способов применения РГВ(С) в условиях современных вооруженных конфликтов", — цитирует Sputnik Беларусь сообщение пресс-службы военного ведомства.
После подведения итогов Равков наградил ценными подарками и грамотами наиболее отличившихся в ходе учений военнослужащих, а также присвоил внеочередные звания более чем двум десяткам офицеров.
В Минобороны отметили, что окончательные итоги учений подведут на совместной коллегии белорусского и российского оборонных ведомств.
Учения "Запад-2017" проходили 14-20 сентября на полигонах Белоруссии и России. В них принимали участие 12,7 тысячи военнослужащих.
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